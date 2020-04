Κοινωνία

Έσπασαν την καραντίνα και πιάστηκαν χέρι-χέρι στον χορό (βίντεο)

Κανονικό γλέντι έστησαν κάτοικοι σε μία γειτονιά, αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού.

Αψηφώντας τα περιοριστικά μέτρα, που καθιστούν απαγορευτικές τις συναθροίσεις, υπό τον φόβο διασποράς του κορονοϊού, οι κάτοικοι μίας γειτονιάς στο Κορδελιό έστησαν ένα τρικούβερτο γλέντι την Κυριακή του Πάσχα.

Πλήθος κόσμου πιάστηκε χέρι-χέρι και το έριξε στον χορό, με τους γείτονες να απαθανατίζουν τις εικόνες από τα μπαλκόνια.

Δείτε το βίντεο με το γλέντι στο Κορδελιό, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του protothema.gr