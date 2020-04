Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα: Συνελήφθη ο γιος του ηλικιωμένου που βρέθηκε νεκρός

Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 45χρονος. Σε εμπρησμό αποδίδεται η πυρκαγιά στο διαμέρισμα.

Συνελήφθη, έπειτα από αναζήτηση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ένας 45χρονος, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του ηλικωμένου πατέρα του, στη διάρκεια πυρκαγιάς, που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο άντρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 87χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό της κατοικίας του, έπειτα από την πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7:20 το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για φωτιά σε διαμέρισμα ορόφου στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Στο σημείο επιχείρησαν δέκα οχήματα -μεταξύ των οποίων βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο- και 25 πυροσβέστες.

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε και η φωτιά -στη διάρκεια της οποίας ο ηλικιωμένος άντρας έχασε τη ζωή του και η σύζυγός του υπέστη εγκαύματα- ετέθη υπό έλεγχο.

Λίγο αργότερα, η Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης άρχισε να διερευνά την εκδοχή του εμπρησμού και να αναζητά τον έναν από τους δύο γιους της οικογένειας και τελικά προχώρησε στη σύλληψη του 45χρονου άνδρα.