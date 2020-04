Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκινούν τα μηνύματα γιατρών και νοσηλευτών για το Πάσχα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

​Στις επάλξεις και στο πλευρό των ασθενών, έκαναν Ανάσταση, μερικοί γιόρτασαν και τα γενέθλια τους.