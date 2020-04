Υγεία - Περιβάλλον

Μουνταντωνάκης στον ΑΝΤ1: άργησε πολύ η έναρξη των τεστ κορονοϊού στις ΗΠΑ (βίντεο)

Τι λέει ο Καρδιολόγος του Νοσοκομείου Lenox στην Νέα Υόρκη, ο οποίος νόσησε και πλέον προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά σε φορείς της νόσου.