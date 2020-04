Παράξενα

Ο “Σπάιντερμαν” που έγινε φύλακας - άγγελος ηλικιωμένων στην Αττάλεια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τον σύγχρονο «σούπερ ήρωα», δείτε κια άλλες παράξενες ειδήσεις για τον κορονοϊό, απο όλον τον κόσμο.