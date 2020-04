Κοινωνία

Κορονοϊός: Θρίλερ από την Ρωσία μέχρι την Λαμία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θετικός στον COVID-19 βρέθηκε ένας 54χρονος, ο οποίος είχε μία απίστευτη ατυχία και έζησε μία μεγάλη περιπέτεια.

Του έκλεψαν τη νταλίκα στη Ρωσία και για μέρες ταλαιπωρούνταν στις εκεί υπηρεσίες μέχρι που βρήκε συμπατριώτη και επέστρεψε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΛΑΜΙΑ FM-1, o 54χρονος που διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19 και νοσηλεύεται στην ειδική πτέρυγα του πέτρινου κτιρίου στο Νοσοκομείο Λαμίας είχε μια απίστευτη ατυχία και περιπέτεια.

Έκανε συχνά επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως Πολωνία και Ρωσία, το τελευταίο όμως- περίπου δέκα μέρες πριν το Πάσχα– είχε άσχημη κατάληξη.

Στην Ρωσία του έκλεψαν την νταλίκα και ο ίδιος, μόνος σε μια ξένη χώρα, βρέθηκε αντιμέτωπος με την γραφειοκρατία στις διάφορες υπηρεσίες όπου προσέτρεξε για να καταγγείλει την κλοπή και να εξασφαλίσει έγγραφα και τρόπο να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η περιπέτειά του φάνηκε να τελειώνει, όταν συνεννοήθηκε με άλλο Έλληνα που βρισκόταν στην ίδια περιοχή να επιστρέψουν μαζί στην πατρίδα. Εκείνος ταξίδευε για την Κατερίνη, απ’ όπου κατάγεται και έφτασαν την Μ. Τετάρτη. Ο συμπολίτης μας είχε ήδη αρχίσει να μην αισθάνεται καλά και να έχει πυρετό, που απέδωσε στην ταλαιπωρία του.

Την Μ. Παρασκευή επέστρεψε στη Λαμία, αφού πρώτα χρειάστηκε να ταξιδέψει ως την Κατερίνη η σύζυγός του για να τον μεταφέρει.

Ο πυρετός συνέχιζε να ταλαιπωρεί τον συμπολίτη μας και έτσι το Μ. Σάββατο, απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, πλην του ότι είναι χρόνια καπνιστής.

Νοσηλεύεται σε ιδικό θάλαμο του πέτρινου κτηρίου του Νοσοκομείου και, μετά την επιβεβαίωση του θετικού κρούσματος του, έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, που δείχνουν μια μεσαία προς σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Η επιβεβαίωση του κρούσματος σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες για την ιχνηλάτηση των επαφών του στην Ελλάδα, από την Κατερίνη μέχρι την Λαμία.

Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από τη σύζυγο, τον γιο και τον αδελφό του, οι οποίοι δεν φαίνεται να είχαν - λόγω των περιοριστικών μέτρων - επαφές με άλλα πρόσωπα.