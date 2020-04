Κόσμος

Συναγερμός στο Τέξας για λεωφορειοπειρατεία (βίντεο)

Ένοπλος κατέλαβε το λεωφορείο και άρχισε να πυροβολεί. Ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικούς.

Ένας άνδρας οπλισμένος με καραμπίνα κατέλαβε λεωφορείο στο Ρόουλετ του Τέξας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ, σπάζοντας τα τζάμια του λεωφορείου. Ζήτησε από τον οδηγό να εγκαταλείψει το όχημα και όταν έφθασαν στο σημείο περιπολικά ακολούθησε καταδίωξη.

Η καταδίωξη έληξε με τον ένοπλο να ανταλλάσσει πυρά με τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον εξουδετερώσουν.

Δύο αστυνομικοί και ο δράστης τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών.