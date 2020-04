Κόσμος

Κορονοϊός: διπλάσιοι οι νεκροί στις ΗΠΑ από τα θύματα στην Ιταλία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετρούν τα περισσότερα θύματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Ο αριθμός των θανάτων της επιδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 40.000 σήμερα, σύμφωνα με απολογισμό του πρακτορείου Reuters. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως και για διπλάσιο αριθμό σε σχέση με την Ιταλία, η οποία έρχεται δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη.

Χρειάστηκαν 38 ημέρες στις Ηνωμένων Πολιτείες μετά την καταγραφή του πρώτου θανάτου στις 29 Φεβρουαρίου για να φθάσουν στο όριο των 10.000 θανάτων στις 6 Απριλίου, αλλά μόνο 5 ημέρες για να φθάσουν στο όριο των 20.000 θανάτων, σύμφωνα με τον απολογισμό του Reuters. Οι θάνατοι στις ΗΠΑ έφθασαν από 30.000 σε 40.000 σε 4 ημέρες, με την περίληψη μη εξακριβωμένων με τεστ αλλά πιθανών θανάτων της COVID-19 στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, με περισσότερα από 744.000 εξακριβωμένα κρούσματα. Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 29.000 χθες, στην μικρότερη αύξησή τους κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Περισσότερα από 22 εκατομμύρια Αμερικανοί κατέθεσαν αίτηση για επίδομα ανεργίας τον τελευταίο μήνα, καθώς η διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων και ισχυρά απαγορευτικά μέτρα στις μετακινήσεις έπληξαν την αμερικανική οικονομία.