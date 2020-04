Πολιτική

Επικοινωνία Τσίπρα – Βαρθολομαίου για το Πάσχα και τον κορονοϊό

Τι συζήτησαν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκειμένου να του ευχηθεί με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πατριάρχης ευχήθηκε στον ίδιο και στην οικογένειά του και ενδιαφέρθηκε να μάθει για την εξέλιξη της νόσου στην Ελλάδα. Του είπε ότι θα αναβάλλει δυστυχως το προγραμματισμένο για το Μάιο ταξίδι του στην Αθήνα και ευχήθηκε σύντομα να έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν δια ζώσης.?