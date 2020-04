Κόσμος

Τι είπαν Τραμπ - Βαρθολομαίος ανήμερα το Πάσχα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Προκαθήμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είχε λίγο μετά τις 21:00 μ.μ. απόψε, ο Προέδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο προκειμένου να εκφράσει τις θερμότερες ευχές του για την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου και του Αγίου Πάσχα, στον ίδιο και στους Ορθοδόξους υπό τη δικαιοδοσία του.

Ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον κ.Πρόεδρο για την πρωτοβουλία του να εκφράσει τηλεφωνικώς τις ευχές του, αλλά και για το γενιότερο ενδιαφέρον της χώρας του για τα ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον ευχαρίστησε επίσης για το ενδιαφέρον του και προς την Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, και το ποίμνιό της.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες ήταν προγραμματισμένο να συναντηθούν τον προσεχή Μάιο, αλλά, ωστόσο, λόγω της πανδημίας η επίσκεψη του Παναγιωτάτου στην Αμερική αναβλήθηκε για το επόμενο έτος.