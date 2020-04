Κόσμος

Καναδάς: Μακελειό από άνδρα που μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό (εικόνες)

Για την πλέον πολύνεκρη τραγωδία στην πρόσφατη ιστορία της χώρας κάνουν λόγο οι Αρχές, μετά απο ένα "12ώρο όργιο βίας". Οι κινήσεις του δράστη και οι εκτιμήσεις για τα κίνητρα του.

Ένοπλος, ο οποίος κάποια στιγμή μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό, δολοφόνησε τουλάχιστον 16 ανθρώπους στην επαρχία Νέα Σκοτία του Καναδά κατά τη διάρκεια ενός 12ωρου οργίου βίας που έγινε πλέον η χειρότερη μαζική σφαγή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η αστυνομικίνα Χάιντι Στίβενσον, 23 χρόνια στην υπηρεσία, μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία ο δράστης, ο Γκάμπριελ Γουόρτμαν, 51 ετών, που είχε οδοντοτεχνικό εργαστήριο, μεταμφιέστηκε κάποια στιγμή σε αστυνομικό, ενώ είχε κάνει μετατροπές στο αυτοκίνητό του για να μοιάζει με περιπολικό.

Η αστυνομία πρόσθεσε νωρίτερα ότι η απειλή που ήγειρε ο Γουόρτμαν πήρε τέλος, ότι είναι νεκρός, αποφεύγοντας όμως να επιβεβαιώσει την πληροφορία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε από αστυνομικό έπειτα από το δωδεκάωρο ανθρωποκυνηγητό.

Ο Γουόρτμαν άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων σε διάφορες τοποθεσίες στη Νέα Σκοτία, είπαν αξιωματικοί της αστυνομίας. Η αρχηγός της αστυνομίας του Καναδά, η Μπρέντα Λάκι, δήλωσε στο CBC ότι ενημερώθηκε για τουλάχιστον 16 νεκρούς, εκτός του δράστη. Διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να κατατείνει στο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει καμία προφανής σύνδεση ανάμεσα στον Γουόρτμαν και κάποια τουλάχιστον από τα θύματά του. Το κίνητρό του αποτελεί για την ώρα μυστήριο.

Για «μια ολέθρια μέρα για τη Νέα Σκοτία», η οποία «θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό για πολλά χρόνια» μίλησε ο Λι Μπέργκερμαν, επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της καναδικής επαρχίας.

Ο απολογισμός, που δεν είναι ακόμη ο οριστικός, ξεπέρασε αυτόν της προηγούμενης χειρότερης σφαγής στην πρόσφατη ιστορία του Καναδά, που είχε διαπραχθεί το 1989, όταν ένας μισογύνης εκτέλεσε 15 γυναίκες.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι σπάνιες στον Καναδά, όπου η νομοθεσία για τον έλεγχο της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας είναι πολύ πιο αυστηρή από ό,τι στις ΗΠΑ.

Στη Νέα Σκοτία, όπως και στον υπόλοιπο Καναδά, οι αρχές έχουν δώσει εντολή στους πολίτες να μείνουν σπίτι, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η αστυνομία διαπίστωσε ότι είχαν διαπραχθεί φόνοι αργά το βράδυ του Σαββάτου, αφού ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς σε κατοικία στη μικρή, παραθαλάσσια κοινότητα Πόρταπικ, περίπου 130 χιλιόμετρα βόρεια από την επαρχιακή πρωτεύουσα Χάλιφαξ. Έξω και μέσα στο οίκημα αυτό βρέθηκαν «πολλοί» νεκροί, εξήγησε αξιωματικός της αστυνομίας.

Είχαν επίσης γίνει εμπρησμοί σε διάφορα σπίτια στην κοινότητα.

Αστυνομικοί αντάλλαξαν κατόπιν πυρά με τον Γουόρτμαν, που διέφυγε χρησιμοποιώντας διάφορα αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και αυτό που είχε τροποποιήσει ώστε να μοιάζει με περιπολικό.

Οι έρευνες που έγιναν στη συνέχεια αποκάλυψαν πως ο ένοπλος είχε δολοφονήσει κι άλλους ανθρώπους σε διάφορα σημεία στην επαρχία. «Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι» ποιος είναι ο απολογισμός, επισήμανε ο Κρις Λέδερ, αξιωματικός της αστυνομίας.

Κάποια στιγμή το βράδυ του Σαββάτου, ο Γουόρτμαν φαίνεται πως «φόρεσε (...) μέρος τουλάχιστον της στολής αστυνομικού», είπε ο ίδιος αξιωματικός. Δεν είναι σαφές αν ήταν μεταμφιεσμένος όταν έκανε τους φόνους. Πάντως, το ότι διέθετε στολή αστυνομικού και είχε κάνει τροποποιήσεις στο αυτοκίνητό του «σίγουρα δείχνουν πως όλο αυτό δεν ήταν τυχαίο», πρόσθεσε ο Λέδερ.

Σύμφωνα με τους ιστότοπους της οδοντιατρικής εταιρείας της Νέας Σκοτίας κι ενός ευρετηρίου επιχειρήσεων της επαρχίας, ο Γουόρτμαν λειτουργούσε το οδοντοτεχνικό εργαστήριό του στο Ντάρτμουθ, κοντά στο Χάλιφαξ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Λέδερ είπε ότι η αστυνομία θα ερευνήσει εάν το μακελειό συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την πανδημία του κορονοϊού, που οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και καταστημάτων που δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

Ο επικεφαλής της επαρχιακής κυβέρνησης στη Νέα Σκοτία Στίβεν ΜακΝιλ καταδίκασε «μια από τις πλέον αναίτιες βίαιες ενέργειες στην ιστορία της επαρχίας μας».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό από τη δική του πλευρά διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους πολίτες στη Νέα Σκοτία να «επουλώσουν τις πληγές από αυτή την τραγωδία».

Η χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της χώρας θεωρείται πως ήταν η βομβιστική ενέργεια σε αεροσκάφος της Air India το 1985, το οποίο ανατινάχθηκε πάνω από τον Ατλαντικό. Ανάμεσα στους 329 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τότε συγκαταλέγονταν 268 υπήκοοι Καναδά.