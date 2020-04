Οικονομία

Πετρέλαιο: Σε “ιστορικό” χαμηλό οι διεθνείς τιμές

Που αποδίδεται η μεγάλη μείωση των τιμών. Που κινείται η τιμή του βαρελιού.

Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού υποχώρησε σήμερα κατά σχεδόν 20%, κάτω από τα 15 δολάρια, κατά το πρώτο στάδιο των συναλλαγών στην ασιατική αγορά, σε επίπεδο που είναι το χαμηλότερο και πάνω από δύο δεκαετίες, καθώς καταγράφεται μεγάλη μείωση της ζήτησης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η τιμή ανά βαρέλι του West Texas Intermediate (WTI) κατρακύλησε κατά 18,7% στα 14,84 δολάρια ανά μονάδα στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ενώ η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε κατά 1,5%, στα 27,64 δολάρια.?