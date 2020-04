Κόσμος

ΗΠΑ: ακόμη δύο χιλιάδες νεκροί από κορονοϊό

Διπλάσιο αριθμό θανάτων σε σχέση με την Ιταλία καταγράφει η χώρα, εν μέσω επικρίσεων για την πολιτική του Τραμπ.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά σχεδόν 2.000 το προηγούμενο 24ωρο και έφθασε συνολικά τους 40.661 ως το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο ημερήσιος απολογισμός των 1.997 θανάτων είναι υψηλότερος αυτού που καταγραφόταν την προηγουμένη (1.891 νεκροί) στη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα από την πανδημία στον πλανήτη.?

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων παγκοσμίως και για διπλάσιο αριθμό σε σχέση με την Ιταλία, η οποία έρχεται δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη.

Χρειάστηκαν 38 ημέρες στις Ηνωμένων Πολιτείες μετά την καταγραφή του πρώτου θανάτου στις 29 Φεβρουαρίου για να φθάσουν στο όριο των 10.000 θανάτων στις 6 Απριλίου, αλλά μόνο 5 ημέρες για να φθάσουν στο όριο των 20.000 θανάτων, σύμφωνα με τον απολογισμό του Reuters. Οι θάνατοι στις ΗΠΑ έφθασαν από 30.000 σε 40.000 σε 4 ημέρες, με την περίληψη μη εξακριβωμένων με τεστ αλλά πιθανών θανάτων της COVID-19 στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, με περισσότερα από 744.000 εξακριβωμένα κρούσματα. Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 29.000 την προηγούμενη ημέρα, στην μικρότερη αύξησή τους κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Περισσότερα από 22 εκατομμύρια Αμερικανοί κατέθεσαν αίτηση για επίδομα ανεργίας τον τελευταίο μήνα, καθώς η διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων και ισχυρά απαγορευτικά μέτρα στις μετακινήσεις έπληξαν την αμερικανική οικονομία.