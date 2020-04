Κόσμος

Κορονοϊός: μειώνονται οι θάνατοι στην Γερμανία

Ο αριθμός των θανάτων είναι χαμηλότερος από αυτούς που διαπιστώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, ενώ μειώθηκε και ο αριθμός των κρουσμάτων.

Άλλοι 110 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το προηγούμενο 24ωρο στην Γερμανία, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε 4.404.

Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ανήλθαν σε 1.775, με το σύνολό τους να φθάνει πλέον τα 141.672, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των θανάτων είναι χαμηλότερος από αυτούς που διαπιστώθηκαν χθες Κυριακή (184) αλλά και προχθές Σάββατο (299), ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων μειώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.