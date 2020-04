Οικονομία

“Έκρηξη” στις εξαγωγές σε οπωροκηπευτικά παρά τον κορονοϊό

Ποιοι είναι οι «πρωταθλητές» των εξαγωγών. Αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και στην εσωτερική αγορά.

Πολλοί είναι οι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού που έχει καθηλώσει ολόκληρο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα μεγάλη είναι η μείωση που παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στην αγορά του κρέατος και του κρασιού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών των αντίστοιχων κλάδων αυτό οφείλεται σε ακυρώσεις παραγγελιών από χώρες του εξωτερικού, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς λόγω των αυστηρών μέτρων που έχουν επιβληθεί, δεν επέτρεψαν στους πολίτες να γιορτάσουν το καθολικό Πάσχα. Ταυτόχρονα, η αναστολή λειτουργίας των εγχώριων τουριστικών μονάδων και των χώρων εστίασης μείωσε κατακόρυφα την κατανάλωση οίνου, αλλά και κρέατος. Ωστόσο ο κλάδος των φρούτων και των λαχανικών δείχνει ότι έχει ισχυρά «θεμέλια», καθώς τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν αύξηση των εξαγωγών, αλλά και της εγχώριας κατανάλωσης.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την τάση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού, διαδραματίζει η υψηλή διατηρησιμότητα των προϊόντων σε οικιακά ψυγεία, η περιεκτικότητα σε συστατικά, τα οποία ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό, έναντι ασθενειών καθώς και ο περιορισμός προσέλευσης των καταναλωτών σε μανάβικα όσο και σε σούπερ μάρκετ, λόγω της καραντίνας που έχει επιβληθεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

«Η τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική στα φρούτα και κυρίως στα εσπεριδοειδή συμπεριλαμβανομένων των ακτινιδίων και από τα κηπευτικά των πιπεριών» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, Γιώργος Πολυχρονάκης προσθέτοντας ότι «οι εξαγωγές διεξάγονται κανονικά, με εξαίρεση κάποιες καθυστερήσεις στα σύνορα».

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την τροφοδότηση της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς και των τιμών, καθώς έχουν ξεκινήσει φορτία με εσπεριδοειδή, κυρίως με πορτοκάλια, από το νότιο ημισφαίριο.

«Πρωταθλητές» των εξαγωγών τα πορτοκάλια - Ρεκόρ για τα νεκταρίνια

Κατά το πρώτο δίμηνο του φετινού έτους η αύξηση των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών άγγιξε σε όγκο το 15% και σε αξία το 32%, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Σύμφωνα με τον κ. Πολυχρονάκη αυτό συνέβη καθώς «συνεχίστηκε η τάση από την περασμένη χρονιά, όπου και σημειώθηκε ρεκόρ εξαγωγών», ο οποίος πρόσθεσε ότι «η τάση αυτή έχει ενισχυθεί από τις τελευταίες εβδομάδες και μετά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού».

Την πρώτη θέση στις εξαγωγές, σε όγκο, καταλαμβάνουν τα πορτοκάλια, παρότι έως τον Ιανουάριο υπήρχε μια υστέρηση έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, η οποία έφτανε έως και -5%. Κενό που όχι μόνο καλύφθηκε αλλά πλέον ανέρχεται σε +5,2%, με τον συνολικό όγκο να καταγράφεται σε 285.103 έναντι 270.991 τόνων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ρεκόρ κατέγραψαν οι εξαγωγές ακτινιδίων, οι οποίες άγγιξαν τους 163.301 τόνους έναντι 126.274 που ήταν πέρυσι, με την αύξηση να ορίζεται στο +29,3%. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την περασμένη χρονιά, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών ακτινιδίων ανήλθε σε 154.000 τόνους.

Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσονται οι εξαγωγές μανταρινιών καθώς έως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 άγγιζαν τους 116.024 τόνους έναντι 100.653 πέρυσι, με την άνοδο να φτάνει το +15,3%, σημειώνοντας ήδη ρεκόρ, με τις εξαγωγές τους να συνεχίζονται.

Αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και στην εσωτερική αγορά

Αυξητική είναι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και στην Ελλάδα. Με την καραντίνα να μετρά περίπου έναν μήνα, πολλοί είναι οι Έλληνες καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθευτούν φρούτα, αλλά και λαχανικά έναντι άλλων προϊόντων.

«Παρά το κλείσιμο των κέντρων εστίασης και άλλων καταστημάτων, αλλά και των δυσκολιών που υπάρχουν στις λαχαναγορές, η κατανάλωση των φρούτων και των λαχανικών έχει αυξηθεί» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πολυχρονάκης και πρόσθεσε ότι στον κόσμο έχει δημιουργηθεί η αίσθηση «λήψης και αποθήκευσης αυξημένων ποσοτήτων φρούτων και λαχανικών, λόγω της μη κυκλοφορίας, ενώ από την άλλη έχει προσθέσει στα ημερήσια γεύματά τους περισσότερα φρούτα και λαχανικά».