Πολιτική

Οικογένεια Μητσοτάκη: Πάσχα στο σπίτι λόγω κορονοϊού (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηρώντας τις οδηγίες, ο Πρωθυπουργός πέρασε την ημέρα, τηρώντας τα έθιμα, μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά τους.

Τηρώντας τα έθιμα γιόρτασε η οικογένεια Μητσοτάκη, μένοντας πιστή και το Πάσχα στο δόγμα της εκστρατείας «Μένουμε Σπίτι», στο πλαίσιο αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού στην χώρα.

Ο Πρωθυπουργός γιόρτασε στο σπίτι του και οικογενειακά, με την σύζυγο του Μαρέβα και τα τρία παιδιά τους, το Πάσχα, δίνοντας και παράδειγμα πειθαρχίας στα περιοριστικά μέτρα.

Όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφίες, που ανήρτησε ο γιος του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια Μητσοτάκη φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, τηρώντας και τα έθιμα, όπως το τσούγκρισμα των αυγών.