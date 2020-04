Αθλητικά

F1: νίκη του Λεκλέρκ στον εικονικό αγώνα της Κίνας (βίντεο)

Back to back οι νίκες για τον 25χρονο, σε έναν αγώνα που παρακολούθησαν απευθείας δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari ήταν ο νικητής του κινεζικού αγώνα της εικονικής Φόρμουλα Ένα (F1 Esports Series - Race For The World), στην πίστα της Σανγκάης.

Ο 22χρονος, ο οποίος σε πραγματικούς αγώνες πανηγύρισε διαδοχικές νίκες, σε Βέλγιο και Ιταλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019, εκμεταλλεύτηκε την pole position και ήγαν ο νικητής, δύο εβδομάδες αφότου έκανε το ίδιο στο ντεμπούτο του σε εικονικό αγώνα και συγκεκριμένα στο γκραν πρι του Βιετνάμ.

Αγωνιζόμενος σε έναν προσομοιωτή που είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του στο Μονακό, ο Λεκλέρκ επικράτησε του Ταϋλανδέζου οδηγού της Red Bull, Αλεξάντερ Αλμπον, με διαφορά δυόμιση δευτερολέπτων.

Ο οδηγός της Formula 2 και νικητής του πρώτου γύρου, Γκουάνγιου Ζου, τερμάτισε τρίτος με Renault.

«Ήταν πολύ έντονο παιδιά» είπε ο Λεκλέρκ σε περίπου 60.000 θεατές που παρακολούθησαν το εικονικό γκραν πρι από το διαδίκτυο, ενώ το σχετικό βίντεο στο Youtube είχε περισσότερα απο 650.000 "χτυπήματα" μέσα σε 12 ώρες..