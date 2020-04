Αθλητικά

Το μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο θα μοιάζε με άνθος λωτού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βίντεο από την τελική μορφή που θα έχει η έδρα της Guangzhou Evergrande δόθηκε στην δημοσιότητα.

Η ομάδα της κινεζικής Super League, Guangzhou Evergrande είναι στη διαδικασία κατασκευής του μεγαλύτερου γηπέδου ποδοσφαίρου στον κόσμο και κοινοποίησε ένα βίντεο που δίνει στους θεατές μια ιδέα για το πώς θα είναι ολοκληρωμένο το έργο.

Το γήπεδο διαμορφώνεται στο σχήμα άνθους λωτού και σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Hasan Syed με έδρα τη Σαγκάη.

Θα έχει 100.000 θέσεις και 168 VIP boxes και θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο μόνο για ποδόσφαιρο και γενικά το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Μόνο το στάδιο Rungrado 1st May Stadium στη Βόρεια Κορέα, το στάδιο AT&T της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Dallas Cowboys και το Melbourne Cricket Ground έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν επενδυθεί 12 δισεκατομμύρια γιουάν (1,69 δισεκατομμύρια δολάρια) στο έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.