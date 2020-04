Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια λίστα του εφιάλτη

Σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στους θανάτους, τα κρούσματα και τους διασωληνωμένους ασθενείς.

Συνεχίζει να υποχωρεί, συνεπώς να βελτιώνεται, η συγκριτική θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη κρουσμάτων και θανάτων Covid-19 τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και αν ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός κάθε χώρας (επιβεβαιωμένα κρούσματα και θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων).

Η χώρα μας βρίσκεται πλέον - με 2.235 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις 19 Απριλίου - στην 58η θέση παγκοσμίως σε συνολικό αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων, έναντι της 52ης που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα και της 43ης την προπροηγούμενη εβδομάδα. Με περίπου 214 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού (έναντι 200 την προηγούμενη εβδομάδα και 161 την προπροηγούμενη), η Ελλάδα έχει μια αναλογία που την τοποθετεί ακόμη πιο χαμηλά, στην 85η θέση παγκοσμίως, έναντι της 81ης πριν επτά μέρες, της 75ης πριν 15 μέρες και της 66ης πριν 21 μέρες. Ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι περίπου 309, συνεπώς η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά κάτω από το διεθνή μέσο όρο.

Η χώρα μας με 113 θανάτους λόγω κορονοϊού βρίσκεται πια στην 46η θέση παγκοσμίως σε απόλυτο αριθμό των θυμάτων της νόσου, από την 39η θέση πριν επτά μέρες, την 33η θέση πριν δύο εβδομάδες και την 28η θέση πριν τρεις εβδομάδες. Σε σχέση με τον πληθυσμό της, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής περίπου 11 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, γεγονός που την τοποθετεί στην 58η θέση διεθνώς, από την 49η θέση πριν επτά μέρες και την 38η θέση πριν δύο εβδομάδες. Έχει επίσης υποχωρήσει πια στην 21η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 18η και 17η πριν μία και δύο εβδομάδες αντίστοιχα. Ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι περίπου 21 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων, συνεπώς η χώρα μας βρίσκεται πολύ κάτω από το διεθνή μέσο όρο.

Ακόμη, έχοντας 67 ασθενείς διασωληνωμένους σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση (έναντι 75 πριν μια εβδομάδα και 92 πριν δύο εβδομάδες), η Ελλάδα είναι 37η διεθνώς σε αριθμό σοβαρών περιστατικών σε ΜΕΘ και 16η στην ΕΕ.

Όσον αφορά τον αριθμό των τεστ που κάθε χώρα έχει πραγματοποιήσει, η Ελλάδα με 53.290 τεστ βρίσκεται στην 56ή θέση παγκοσμίως (από 53η την προηγούμενη εβδομάδα και 50ή πριν δύο εβδομάδες). Εξάλλου, με αναλογία 5.113 τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού, βρίσκεται στην 70ή θέση διεθνώς (από 66η και 57η πριν μία και δύο εβδομάδες αντίστοιχα).

Τα συνολικά επιβεβαιωμένα κρούσματα στις 20 Απριλίου είχαν ξεπεράσει παγκοσμίως τα 2,4 εκατομμύρια, ενώ οι θάνατοι είχαν ξεπεράσει τους 165.100. Την πρώτη πεντάδα σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απαρτίζουν πλέον οι ΗΠΑ (764.265), η Ισπανία (198.674), η Ιταλία (178.972), η Γαλλία (152.894) και η Γερμανία (145.742). Οι πέντε πρώτες χώρες σε αριθμό θανάτων είναι οι ΗΠΑ (40.565), η Ιταλία (23.660), η Ισπανία (20.453), η Γαλλία (19.718) και η Βρετανία (16.060).