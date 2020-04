Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για γυναίκα από την Καστοριά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε κι άλλο ο αριθμός των θανάτων στην Ελλάδα, από επιπλοκές που προκάλεσε ο Covid-19.

Μια γυναίκα 67 ετών, από την Καστοριά, η οποία νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, στην Θεσσαλονίκη, κατέληξε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πλέον, ο αριθμός των θανάτων στην Καστοριά έχει φθάσει τους 13, ενώ συνολικά στην χώρα μας οι νεκροί ανέρχεται σε 114, καθώς άλλοι τρεις συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό ανήμερα το Πάσχα.

Ένας 65χρονος που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη κι ένας 91χρονος, με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο «Σωτηρία», στην Αθήνα κατέληξαν, όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί.

Το απόγευμα ανακοινώθηκε ο θάνατος ακόμη ενός ασθενούς με κορονοϊό, ενός 68χρόνου με υποκείμενα νοσήματα, που νοσηλευόταν στο ΝΙΜΤΣ.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (σημ: το Πάσχα δεν υπήρξε ούτε γραπτή ανακοίνωση), στη χώρα μας καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ώρο 11 νέα κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα το Μεγάλο Σάββατο, ήταν 2.235, εκ των οποίων το 56% αφορούσε άνδρες.