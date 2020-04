Κόσμος

Κορονοϊός: οι ΗΠΑ θρηνούν 17000 περισσότερους θανάτους από την Ιταλία

Η ισχυρότερη χώρα του κόσμου καταγράφει πάνω από 740.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης...

Στις ΗΠΑ ξεπεράστηκε χθες Κυριακή το όριο των 40.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Οι ΗΠΑ πλέον θρηνούν σχεδόν 17.000 περισσότερους θανάτους από την Ιταλία, τη χώρα όπου καταγράφεται ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων παγκοσμίως. Ως χθες Κυριακή στις ΗΠΑ καταγράφονταν 49,585 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19. Το όριο των 30.000 νεκρών ξεπεράστηκε την Πέμπτη.

Την είδηση ότι το όριο των σαράντα χιλιάδων νεκρών ξεπεράστηκε στη χώρα αυτή μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που βασίζεται σε δική του καταμέτρηση. Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες διότι οι αρχές διαφόρων πολιτειών συμπεριλαμβάνουν τους θανάτους που «πιθανόν συνδέονταν» με την COVID-19 στους απολογισμούς τους, κάτι που δεν συνέβαινε ως εδώ. Η πόλη της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα, πρόσθεσε έτσι πάνω από 3.700 θανάτους που «πιθανόν» συνδέονταν με τη μόλυνση από τον SARS-CoV-2 στον επίσημο απολογισμό της.

Η ισχυρότερη χώρα του κόσμου καταγράφει πάνω από 740.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνει διαρκώς τη βάση δεδομένων της. Περίπου 67.000 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Επιδημιών (CDC), δημοσιοποίησαν χθες αρκετά χαμηλότερους αριθμούς ως προς την εξέλιξη της πανδημίας, κάνοντας λόγο για 37.202 νεκρούς επί συνόλου 720.630 κρουσμάτων μόλυνσης (*). Ωστόσο, τα στοιχεία των Κέντρων είναι ακόμη προσωρινά, θα ανανεωθούν σήμερα Δευτέρα.

«Σε εθνική κλίμακα, έχουμε διενεργήσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια τεστ», διαβεβαίωνε το Σάββατο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας για ακόμη μια φορά λόγο για τον μεγαλύτερο αριθμό διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Εξάλλου, ο Τραμπ επανέλαβε πως η Κίνα ψεύδεται για τον δικό της απολογισμό και ισχυρίστηκε ότι στην ασιατική χώρα οι θάνατοι είναι περισσότεροι από ό,τι στις ΗΠΑ, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο γι’ αυτό.