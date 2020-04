Κοινωνία

Δικηγόροι κατά Βρούτση για την “τηλεκατάρτιση”

Τι αναφέρει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και τι ζητά από την Κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της:

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, με αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση σχετικά με την ούτω αποκαλούμενη «τηλεκατάρτιση» επιστημόνων, προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η προσβλητική δήλωση του Υπουργού και η προσπάθειά του να μετακυλήσει την ευθύνη στους «ωφελούμενους» επιστήμονες για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που αναδεικνύονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος της αποκαλούμενης «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, αντί μίας γενναίας ανάληψης της ευθύνης του, ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και της αγανάκτησης όλων μας.

2. Από την πρώτη κιόλας στιγμή είχαμε επισημάνει σε όλους τους τόνους και από όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας και με τις πιο έντονες εκφράσεις τα επιχειρηθέντα από την Κυβέρνηση και τον εμπαιγμό των Ελλήνων επιστημόνων/δικηγόρων μέσω της απόφασης να υποκατασταθεί η ΑΜΕΣΗ χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ με αυτή την μεθόδευση της «τηλεκατάρτισης».Κάποιοι μέσα στη Κυβέρνηση θέλησαν να καλύψουν την υπαναχώρησηστις αρχικές εξαγγελίες, μέσω μιας έωλης και απάδουσας σε καταρτισμένους πολίτες διαδικασίας αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

3. Αυτό όμως, που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι ένα μνημείο απόλυτης προχειρότητας.

Αθέτηση της αρχικής υπόσχεσης περί άμεσης εκταμίευσης της α’ δόσης της επιταγής τηλεκατάρτισης μέχρι τις 16/4/2020 σε όλους τους ωφελούμενους.

Πλήρως ποιοτικά υποβαθμισμένο το περιεχόμενο των προγραμμάτω ν τηλεκατάρτισης των υπερ-πλατφορμών,

Απύθμενη εμπορική εκμετάλλευση και αθέμιτη διαφήμιση και προβολή των ΚΕΚ.

Ελλιπής προετοιμασία και εποπτεία τόσο ως προς την ακριβόχρονη υλοποίηση του προγράμματος και την εξασφάλιση της αναγκαίας ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και ως προς τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πλήρης αποδόμηση της λυσιτελούς υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω ΕΣΠΑ.

Κι ένας ολόκληρος χώρος επιστημόνων να ευτελίζεται μέσα από αυτή τη μοναδική επιλογή που του κατέλειπε η Κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την βιοποριστική ανάγκη του για επιβίωση μετά από ένα και πλέον μήνα πλήρους δικηγορικής/επαγγελματικής απραξίας.

4. Μόνη και απόλυτα επιβεβλημένη λύση σε αυτόν τον τραγέλαφο που βιώνουμε είναι ηΑΜΕΣΗ:

Ανάκληση των δηλώσεων από τον κ. Υπουργό και η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ στους επιστήμονες/ελεύθερους επαγγελματίες και δη στην πλέον πληγείσα κατηγορία τους: τους δικηγόρους».