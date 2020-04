Κοινωνία

Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες και χιόνια!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού. Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πού αναμένεται να χιονίσει.

Επειδείνωση θα παρουσιάσει από σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μετά την καλοκαιρία της Μεγάλης Εβδομάδας.

Νεφώσεις καλύπτουν ήδη τις περισσότερες περιοχές της χώρας και κατά τη διάρκεια της μέρας σήμερα βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα, με τα φαινόμενα στα βόρεια να είναι κατά τόπους έντονα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από την Τρίτη έως και την Πέμπτη ο καιρός θα διατηρηθεί βροχερός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και στα βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα παρουσιάσουν ενίσχυση, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα οκτώ μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένεται να σημειώσει πτώση της τάξης των δέκα βαθμών τουλάχιστον.