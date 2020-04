Κοινωνία

Κορονοϊός - Παράταση για τα έκτακτα μέτρα σε όλα τα ΚΥΤ

Τι προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση της ισχύος των περιορισμών.

Παρατείνονται μέχρι τις 10 Μαΐου του 2020, όλα ανεξαιρέτως τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας, τα οποία αφορούν σε όσους διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και σε Δομές Φιλοξενείας σε όλη την επικράτεια.

Σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπέγραψαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.