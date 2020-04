Πολιτική

Κορονοϊός: το σχέδιο για σταδιακή άρση των μέτρων απαγόρευσης

Οι ημερομηνίες "κλειδιά" του σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Πότε αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία; Ποια μέτρα θα παραμείνουν.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ριφθεί ο κύβος του τελικού σχεδίου επαναφοράς στην κανονικότητα. Ο πρωθυπουργός άλλωστε προϊδέασε για χαλάρωση των μέτρων βήμα-βήμα ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα πισωγυρίσματος.

Σήμερα αναμένεται να παραδοθεί στον πρωθυπουργό το τελικό κείμενο του σχεδίου επανεκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ώστε μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να σταθμιστούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να κλειδώσει ο οδικός χάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δευτέρα 4 Μαΐου και η Δευτέρα 11 Μαΐου φιγουράρουν ως πιθανές αφετηρίες της επιστροφής στην κανονικότητα. Κατά κύματα μέσα στον Μάιο θα ανοίξουν λιανικό εμπόριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, δικαστήρια, εστίαση, αλλά και οι τάξεις της Γ' Λυκείου.

Τον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξουν θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, ενώ θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση ανά την επικράτεια. Τότε αναμένεται να αποκατασταθούν και οι αεροπορικές συνδέσεις. Τον Ιούλιο, τέλος, αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα θα συνεχίσει να έχει μέτρα για την αραιή κυκλοφορία πελατών στα καταστήματα, τη χρήση μάσκας και απολυμαντικών.