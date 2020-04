Πολιτική

Έβαλε πλώρη για την κυπριακή ΑΟΖ το Γιαβούζ

Στις κυπριακές θάλασσες, για να πραγματοποιήσει παράνομη γεώτρηση, επιστρέφει σήμερα το Γιαβούζ.

Συγκεκριμένα, από τα ξημερώματα το Γιαβούζ άρχισε να κατευθύνεται προς την κυπριακή ΑΟΖ και το τεμάχιο 6. Αυτή τη στιγμή το γεωτρύπανο πλέει ανοικτά του ακρωτηρίου του Κορμακίτη.

Υπενθυμίζεται, πως σύμφωνα με νέα NAVTEX, που εξέδωσε την περασμένη Πέμπτη ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, το Γιαβούζ επιστρέφει στην κυπριακή ΑΟΖ για να πραγματοποιήσει παράνομη γεώτρηση από σήμερα Δευτέρα, 20 Απριλίου, μέχρι τις 18 Ιουλίου.