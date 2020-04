Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετική βρεφονηπιοκόμος στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα

Τι έδειξαν τα τεστ στα βρέφη και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Τι αναφέρει για το περιστατικό η ΠΟΕΔΗΝ.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα αφού έγινε γνωστό ότι βρεφονηπιοκόμος βρέθηκε θετική στον κορονοϊό μετά τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις προνοιακές μονάδες.

Όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι των προνοιακών μονάδων είναι αρνητικοί, αλλά και τα βρέφη της πτέρυγας είναι αρνητικά, αν και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου τεστ σε όλους.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, η βρεφονηπιοκόμος τηρούσε τα μέτρα προστασίας, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, για να μην μεταδώσει τον ιό, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι είναι σε επιφυλακή όλο αυτό το διάστημα.

“Προσφέρουν φροντίδα στους φιλοξενούμενους, ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους πάρα τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Δεν έχουν ούτε ένα κρούσμα κορονοϊού. Και όμως δεν συμπεριλήφθηκαν οι 2600 εργαζόμενοι στο ειδικό επίδομα ( δώρο Πάσχα). Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για να αποκατασταθεί η αδικία” τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκος.