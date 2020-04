Κοινωνία

Έγκυος με κορονοϊό μένει σε ξενοδοχείο με άλλους 470 πρόσφυγες

Θετική στον Covid-19 και εργαζόμενη στο κατάλυμα. Τι λέει το Υπ. Μετανάστευσης για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από ημέρες.

Θετική στον κορονοϊό Covid 19 βρέθηκε την Κυριακή του Πάσχα, φιλοξενούμενη η οποία διαμένει σε δομή της περιοχής Κρανιδίου και βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα, η οποία είναι από την Σομαλία, 28 ετών, φιλοξενείται σε ξενοδοχείο που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Η εγκυμονούσα προσήλθε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, για άλλη αιτία η οποία δεν σχετίζεται με συμπτώματα κορονοϊού. Στο νοσοκομείο του Ναυπλίου υπεβλήθη στον προβλεπόμενο ιατρικό έλεγχο για έκθεση της στον Covid 19.



Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν χθες στο Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα, προέκυψε ότι είναι θετική στον Covid 19. Η εγκυμονούσα διαμένει χωρίς συμπτώματα και σε πλήρη υγειονομική απομόνωση στο δωμάτιο της, στην δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι.



Ήδη, από νωρίς σήμερα το πρωί, στην συγκεκριμένη δομή φιλοξενίας στο Κρανίδι, έχει μεταβεί κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενεργεί ιχνηλάτηση των προσώπων που διαμένουν στο ξενοδοχείο, καθώς και του προσωπικού το οποίο εργάζεται σε αυτό. Η ιχνηλάτηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συνεχιστεί στην δομή φιλοξενίας με στόχο την πλήρη αποτύπωση και καταγραφή της επίπτωσης της νόσου σε όσους διαμένουν στο ξενοδοχείο - δομή.



Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει τεθεί σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, για προληπτικούς λόγους. Η αιτία του προληπτικού υγειονομικού αποκλεισμού του ξενοδοχείου που λειτουργεί ως δομή, ήταν η εμφάνιση θετικού κρούσματος σε εργαζόμενη στο ξενοδοχείο, η οποία όμως δεν προσήλθε για εργασία τις τελευταίες 12 ημέρες.



Σε αυτό διαμένουν 470 αιτούντες άσυλο, οι οποίοι στο σύνολο τους προέρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.



Επίσης, το βράδυ του Μεγάλου Σάββατου απεβίωσε από παθολογικά αίτια φιλοξενούμενη γυναίκα, 39 ετών από το Σουδάν, κατά τη διάρκεια της διακομιδής της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την δομή φιλοξενίας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιατρικού της φακέλου η αποθανούσα ήταν αρνητική για Covid 19.