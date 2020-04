Κοινωνία

ΕΚΑΒ: έκτακτη αεροδιακομιδή παρουσία του Υφυπουργού Υγείας (βίντεο)

Ο Β. Κοντοζαμάνης επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ κατά την διάρκεια της πτήσης, ενημερώθηκε ενδελεχώς για τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος.

Την Κυριακή του Πάσχα, 19 Απριλίου 2020, ο Υφυπουργός Υγείας κος Βασίλης Κοντοζαμάνης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Βάση του Τμήματος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας, για να ανταλλάξει ευχές με τους Ιατρούς και τους Διασώστες που είχαν υπηρεσία. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του προέκυψε έκτακτη αεροδιακομιδή δύο περιστατικών από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, στην οποία και έλαβε μέρος.

Ο Υφυπουργός επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος C130 της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ κατά την διάρκεια της πτήσης, ενημερώθηκε ενδελεχώς για τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας του.

Ο Υφυπουργός, με την ολοκλήρωση της αεροδιακομιδής, ευχαρίστησε θερμά το Υγειονομικό Προσωπικό του Τμήματος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ που 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο κάνουν το καθήκον τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλους τους πολίτες σε κάθε σημείο της πατρίδας μας. Διαπιστώνοντας ιδίοις όμμασι τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά, εξέφρασε την υπερηφάνεια που νοιώθει ως άνθρωπος αλλά και ως Πολιτικός Προϊστάμενος τους, ενώ ανέφερε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα είναι αρωγός στο σημαντικό έργο τους αναφορικά για την παροχή της δωρεάν επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς όλους.

Τον Υφυπουργό Υγείας συνόδευαν ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ κος Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ κος Παναγιώτης Κουτσουμπέλης και ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ κος Δημήτρης Πύρρος.