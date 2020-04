Κόσμος

Κορονοϊός: Χαμηλό ρεκόρ θανάτων στην Ισπανία

Οι λιγότεροι θάνατοι που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο μήνα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ώρο στην Ισπανία.

Ο νέος κορονοϊός προκάλεσε 399 θανάτους στην Ισπανία στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έναντι 410 το προηγούμενο 24ωρο, τον πιο χαμηλό αριθμό των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό ανέρχεται σε 20.852 από 20.453 μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί ξεπέρασε το όριο των 200.000 και έφθασε τα 202.210 (από 195.944 χθες, Κυριακή) στη χώρα που έχει πληρώσει το βαρύτερο τίμημα στην πανδημία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν θεραπευθεί ανέρχεται σε 80.587.