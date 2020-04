Καιρός

Τρίτη του Πάσχα με κακοκαιρία

Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. «Βουτιά» του υδραργύρου.

Στα νότια λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες και από το βράδυ, αναμένονται την Τρίτη του Πάσχα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες και από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, βαθμιαία 5 με 6 στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Χαλκιδική 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια καθώς και από το απόγευμα και μετά, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στα βόρεια καθώς και από το βράδυ στα κεντρικά και νότια, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες και από το βράδυ, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Στα υπόλοιπα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από

11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Την Τετάρτη του Πάσχα 22 Απριλίου αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά και από το βράδυ στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση που θα γίνει αισθητή και στα νότια.