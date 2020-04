Κόσμος

Σταδιακή επαναλειτουργία των μαγαζιών στην Ιταλία

Άρχισαν να ανοίγουν σιγά-σιγά τα μαγαζιά στην Ιταλία. Τα μέτρα προστασίας.

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι πρώτες βιομηχανίες στην Ιταλία, με υποχρεωτική τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας, βάσει αυστηρών κριτηρίων. Η υιοθέτησή τους, βεβαιώνεται από τους εργοδότες με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες αποστέλλονται στις κατά τόπους νομαρχίες.

Πιο συγκεκριμένα, στην βορειοανατολική περιφέρεια Φριούλι σήκωσε και πάλι ρολά η βιομηχανία η οποία παράγει ηλεκτρικές συσκευές, στην κεντρική περιοχή Μάρκε, εταιρία συσκευών κουζίνας, στην ευρύτερη περιοχή του Μπάρι μεγάλο επιπλοποιείο, και στην Μαργκέρα, έξω από την Βενετία, τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri. Κοντά στην Φλωρεντία, άνοιξε και πάλι βιομηχανική μονάδα παραγωγής γνωστού οίκου μόδας.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση μέτρων όπως η υποβολή του προσωπικού σε τεστ, η μέτρηση της θερμοκρασίας, η χρήση μάσκας και γαντιών, όπως και η απόσταση δυο μέτρων ανάμεσα στους εργαζόμενους, κατά την φάση αλλαγής ενδυμάτων, στον χώρο εργασίας και την ώρα του φαγητού.

Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να τηρούνται από όλες τις εταιρίες και βιομηχανίες που θέλουν να ξαναρχίσουν να λειτουργούν πριν από τις 4 Μαίου, όταν αναμένεται να αρχίσει η γενικευμένη επαναλειτουργία των παραγωγικών δραστηριοτήτων και της κυκλοφορίας των πολιτών. Παράλληλα, σε όσες επιχειρήσεις «σηκώνουν ρολά» τις ημέρες αυτές, η παρουσία των εργαζομένων θα είναι μειωμένη, με διαφορετικές -κατά το δυνατόν,-βάρδιες και συνέχιση της τηλε-εργασίας, όταν αυτό επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τον Τύπο, τέλος, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ξαναρχίσουν να παράγουν, με συμπλήρωση υπεύθυνων δηλώσεων, πάνω από 100.000 βιομηχανίες και εταιρίες, σε όλη την Ιταλία.