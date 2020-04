Υγεία - Περιβάλλον

Συγκινεί ο διάλογος διασώστη του ΕΚΑΒ με ασθενή με κορονοϊό (εικόνες)

Το μήνυμα ενός από τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής μάχης κατά του κορονοϊού.

Το συγκλονιστικό διάλογο που είχε με ηλικιωμένη ασθενή με κορονοϊό περιέγραψε με ανάρτησή του ένας διασώστης του ΕΚΑΒ.

Ο διάλογος έλαβε χώρα μέσα στο ασθενοφόρο από το σπίτι της γυναίκας προς το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

Η ανάρτηση του Σάκη Καρακατσάνη:

Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ confirmed Covid19 Case...

μεταφορά ασθενούς 75 ετών απο το νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ μετά τη διάγνωση covid19, προς νοσοκομείο αναφοράς SARS-CoV-2.

Εντός του ασθενοφόρου στην καμπίνα ασθενούς διάλογος:

--- Αγόρι μου πως σε λένε;

--- Σάκη με λένε κυρία, θα είμαι δίπλα σας στη διαδρομή για οτι χρειαστείτε....

--- Σάκη να είσαι καλά, εμένα με λένε.... χάρηκα...

και κάπου εδώ ξεσπά σε κλάματα!!!

--- Αισθάνομαι ότι θα πεθάνω παλικάρι μου δεν μου φτάνει ο αέρας που αναπνέω... Έχω να μιλήσω στα παιδιά μου 3 ολόκληρες ημέρες, εχω και 2 εγγονάκια μου λείπουν πολύ... Πες μου σε παρακαλώ, θα πεθάνω; Είμαι 3 ημέρες κλεισμένη σε απομόνωση, κοντεύω να τρελαθώ!

--- Υπομονή κυρία θα περάσει...

--- Δεν έχω δύναμη να πάω ούτε μέχρι την τουαλέτα... δεν μου φτάνει ο αέρας που αναπνέω... εγώ μέχρι πρίν 5 ημέρες μπορούσα να περπατήσω όλο το κέντρο της Αθήνας...θα πεθάνω; Πες μου!!!--- Θα σας κάνουν καλά κυρία, σε λίγες ημέρες θα αγκαλιάσετε και πάλι την οικογένειά, τα παιδιά και τα εγγονάκια σας κάντε λίγη ακόμα υπομονή...

Σταμάτησε να κλαίει μόνο όταν την ακούμπησα στο μέτωπο με το χέρι...ένα απλό χάδι παρηγορητικό... αυτό που της έλειπε τόσες ημέρες ίσως!!! Ανακούφιση έστω και προσωρινή....

Άφιξη στο νοσοκομείο αναφοράς...

Για όλους τους εγωιστές, άμυαλους που δεν μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συνέπειες της μετάδοσης του ιού σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας ή σε κάποιους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ακόμη και πολύ νεαρής ηλικίας, λόγω χαμηλού ανοσοποιητικού είναι καταστροφικές... τόσο για τον ίδιους, όσο και για τις οικογένειές τους!

"καθ' όλη τη διάρκεια της σύντομης διαδρομής μας, τα συμπτώματα ήταν : έντονος βήχας, σε συνδυασμό με πολύ χαμηλό ποσοστό οξυγόνου στο αίμα με αίσθημα πνιγμού και με έντονους μυϊκούς πόνους σε όλο το σώμα...."

κατά τα λοιπά, καλή Ανάσταση σε όλους....γιορτές διαφορετικές φέτος.... Ας βοηθήσουμε όλοι μας βάζοντας πλάτη, κάνοντας υπομονή έτσι ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να βιώσουμε ανάλογες καταστάσεις..... Δεν θα κρατήσει για πάντα άλλωστε!

Καλή Ανάσταση με υγεία!