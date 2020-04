Πολιτική

Θύμα χάκερ έπεσε ο Βαρουφάκης και το ΜέΡΑ25

Την κυβερνοεπίθεση γνωστοποίησε ο επικεφαλής του κόμματος μέσα από τα social media.

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε ο Γιάνης Βαρουφάκης οι ιστοσελίδες του κόμματος ΜέΡΑ25, του πανευρωπαϊκού κινήματος DiEM25, αλλά και των Euroleaks (που δημοσίευσαν ηχογραφήσεις που είχε κάνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών σε συνεδριάσεις του Eurogroup).

Την επίθεση χάκερ γνωστοποίησε ο ίδιος, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter. Όπως έγραψε ο κ. Βαρουφάκης, «Ο server που σηκώνει τα Euroleaks, καθώς και τις ιστοσελίδες DiEM25, MeRA25 (+ την προσωπική μου) έπεσαν θύμα επίθεσης. Όσο ενοχλούμε δυνάμεις σκοτεινές, τόσο που να κάνουν τέτοια, είμαστε ευτυχείς. Σύντομα οι σελίδες μας θα ανέβουν ξανά».

Ο server που σηκώνει τα Euroleaks καθώς και τις ιστοσελίδες DiEM25, MeRA25 (+ την προσωπική μου) έπεσαν θύματα επίθεσης. Όσο ενοχλούμε δυνάμεις σκοτεινές, τόσο που να κάνουν τέτοια, είμαστε ευτυχείς. Σύντομα οι σελίδες μας θα ανεβούν ξανά. — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 20, 2020

Έπειτα από περίπου μιάμιση ώρα, οι ιστοσελίδες επανήλθαν, με τον Γιάνη Βαρουφάκη να δηλώνει πως «επιστρέψαμε δριμύτεροι».