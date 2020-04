Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά προβλέπονται τις επόμενες ώρες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Βροχερό προβλέπεται το σκηνικό του καιρού, την Τρίτη του Πάσχα, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Λίγα χιόνια αναμένεται να πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί τοπικά 6-7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί και στο βόρειο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Τρίτη του Πάσχα σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τη Φόμοψη.

Μετά τη χθεσινή βροχή με μικρή διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης, δεν προβλέπεται βροχή στις επόμενες πέντε μέρες και με την άνοδο της θερμοκρασίας, τα αμπέλια θα ξεπεράσουν σύντομα το ευαίσθητο στη μόλυνση βλαστικό στάδιο.

Οδηγίες: Δεν χρειάζεται πλέον αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

