Κόσμος

Αιματηρό τέλος σε λεωφορειοπειρατεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ σε αυτοκινητόδρομο, με επιβάτη λεωφορείου να γίνεται ο απαγωγέας του.

Επιβάτης λεωφορείου άνοιξε πυρ, προτού το θέσει υπό την ομηρία του, προκαλώντας καταδιώξή του από τους αστυνομικούς.

Ο απολογισμός του περιστατικού ήταν να πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά ο απαγωγέας και να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Ντάλας, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό.

Η ανταλλαγή των πυροβολισμών έγινε στον αυτοκινητόδρομο.

Τα τραύματα των αστυνομικών δεν προκαλούν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους.