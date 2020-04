Κόσμος

Κορονοϊός: Νοσηλευτής σταματά διαδηλωτές που ζητούν άρση της καραντίνας (βίντεο)

Αψηφώντας τις άγριες διαθέσεις των διαδηλωτών, παραμένει ατάραχος μπροστά τους.

Τι κι αν οι ΗΠΑ θρηνούν περισσότερους από 40.000 νεκρούς από την πανδημία COVID-19, απολογισμός που είναι ο χειρότερος σε όλον τον κόσμο…

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν την άμεση άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του ιού και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Στο Κολοράντο των ΗΠΑ, διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, απαιτώντας να αρθεί το συντομότερο δυνατόν το “lockdown”.

Ένας νοσηλευτής, που δίνει καθημερινά τη δική του μάχη για να σώσει ανθρώπινες ζωές, όρθωσε το ανάστημά του και βγήκε στον δρόμο για να τους σταματήσει, αψηφώντας για τις άγριες διαθέσεις του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω των social media: