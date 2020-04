Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 10 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας και τα περιοριστικά μέτρα από το υπουργείο Υγείας.

10 Κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα για το τελευταίο 48ώρο, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2245 .Από αυτά, 1295 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 950 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

61 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

44 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 7 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 117 θανάτους συνολικά στη χώρα, αφού λίγο μετά τις ανακοινωσεις από το υπουργείο Υγείας κατέληξε ένας 86χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν με υποκείμενα προβλήματα υγείας στο ΑΧΕΠΑ. 30 ήταν γυναίκες (26.%) και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 90,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

54.444 κλινικά δείγματα έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα.