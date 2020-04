Παράξενα

Συγκλόνισε σκύλος στην κηδεία του αφεντικού του (εικόνες)

‘Ένας σκύλος απέδειξε και πάλι ότι είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, με τη συμπεριφορά του στην κηδεία του αφεντικού του.

Απίστευτες σκηνές εκτιλύχθηκαν στην κηδεία ενός άνδρα στη Λαμία, με τη συμπεριφορά του σκύλου του.

Ο σκύλος πήδηξε μέσα στη νεκροφόρα, μόλις βγήκε από μέσα το φέρετρο όπου βρισκόταν το αφεντικό του και δεν έφευγε, παρά τις προσπάθειες όλων να τον απομακρύνουν.

Το σκυλί είχε δύο μήνες να δει τον ηλικιώμενο άνδρα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και τελικά καθ’όλη τη διάρκεια της κηδείας του και αφού δεν τον άφησαν να μπει στην εκκλησία, κάθισε απ’έξω και περίμενε.

Φυσικά ακολούθησε και στο νεκροταφείο, όπου μετά την ταφή κάθισε δίπλα στον τάφο, αρνούμενος να φύγει από εκεί.

Πηγή: lamiareport.gr