Επιστρεπτέα προκαταβολή: Λήγουν οι προθεσμίες έκπτωσης φόρου

Τι αφορούν οι προθεσμίες που λήγουν σήμερα. Δεύτερη προθεσμία λήγει μέσα στην εβδομάδα.

Λήγουν σήμερα η προθεσμία καταβολής με έκπτωση 25% φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών από τις επιχειρήσεις και εργαζόμενους τους που επλήγησαν από την πανδημία, καθώς και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην επιστρεπτέα προκαταβολή του 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

Η πρώτη προθεσμία αφορά την καταβολή με δικαίωμα έκπτωσης 25% των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οι οποίες έληγαν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των εκμισθωτών των ακινήτων τους, καθώς και των φυσικών προσώπων που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Η δεύτερη προθεσμία αφορά την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής για τον μήνα Απρίλιο ύψους 1 δισ. ευρώ.

Επίσης την Παρασκευή (24/042020) λήγει η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες έληγαν την 31/03/2020, των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν μέχρι την 31/12/2020 το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.