Κόσμος

Διαφάνεια για τη γένεση του κορονοϊού ζητεί η Μέρκελ από την Κίνα

Στο «στρατόπεδο» των ΗΠΑ τάσσεται η Γερμανία, ζητώντας στοιχεία για τον κορονοϊό από την Κίνα.

Η Αγκελα Μέρκελ κάλεσε σήμερα την κινεζική ηγεσία να επιδείξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την «γένεση» του νέου κορονοϊού, την ώρα που το Πεκίνο κατηγορείται ότι υποβάθμισε τις επιπτώσεις της πανδημίας στο έδαφός της.

«Όσο περισσότερο η Κίνα ενημερώνει κατά διαφανή τρόπο σχετικά με την γένεση του ιού, τόσο καλύτερα θα είναι για όλον τον κόσμο στον πλανήτη αυτόν», ώστε «να αντληθούν τα διδάγματα», δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και άλλες δυτικές χώρες, έχουν κατηγορήσει τις τελευταίες εβδομάδες την Κίνα ότι δεν αντέδρασε κατά αποτελεσματικό τρόπο κατά τις πρώτες εβδομάδες της επιδημίας και ότι υποβάθμισε τις επιπτώσεις στο έδαφός της.

Το κινεζικό εργαστήριο τύπου P4 στην Γουχάν, που βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ως πιθανή πηγή προέλευσης του νέου κορονοϊού αρνήθηκε κατηγορηματικά την ευθύνη του ως προς την προέλευση της επιδημίας Covid-19.

Η Κίνα απέρριψε επίσης σήμερα το αίτημα της Αυστραλίας για την πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, κυρίως εκ μέρους της κινεζικής ηγεσίας.

«Πρέπει να μάθουμε λεπτομέρειες τις οποίες μόνο μία ανεξάρτητη έκθεση θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε σχετικά με την προέλευση του ιού, για τον τρόπο αντιμετώπισής του και για την διαφάνεια με την οποία κοινοποιήθηκαν οι πληροφορίες», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Μαρίζ Πέιν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για την στρατηγική του Πεκίνου μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στην κεντρική Κίνα στο τέλος του 2019.

«Είναι προφανές ότι υπάρχουν πράγματα που συνέβησαν και δεν γνωρίζουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε συνέντευξή του στους Financial Times.