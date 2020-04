Κόσμος

Κορονοϊός: Ανησυχία στην Βρετανία για μία δεύτερη κορύφωση των κρουσμάτων

Εκατοντάδες θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Ποια είναι η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από κορονοϊό στην Βρετανία ανέρχεται στους 16.509, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Οι νέοι θάνατοι που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα είναι 449.

Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε σε ενημέρωση νωρίτερα ότι προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η αποφυγή ενός δεύτερου κύματος έξαρσης του κορονοϊού, και το ζήτημα αυτό «ήταν η μεγάλη ανησυχία» που λήφθηκε υπόψη για την απόφαση συνέχισης του lockdown. Πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να αναρρώνει στο Τσέκερς, όπου λαμβάνει καθημερινά ενημερώσεις για τους χειρισμούς γύρω από την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Η μεγάλη ανησυχία είναι μία δεύτερη κορύφωση. Αυτό είναι που θα κάνει την περισσότερη ζημία στην υγεία και στην οικονομία. Εάν μετακινηθούμε πολύ γρήγορα, τότε ο ιός θα μπορούσε να εξαπλωθεί και πάλι με γεωμετρική πρόοδο» είπε σε ενημέρωση.

Το πρωί ο εκτελών χρέη Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ραμπ, ενημέρωσε τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τηλεφωνικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκπρόσωπος του επικεφαλής των Εργατικών, Κιερ Στάρμερ, δήλωσε ότι η ενημέρωση ήταν εποικοδομητική και ότι έθεσε εκ νέου το αίτημα προς την Κυβέρνηση να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για την στρατηγική εξόδου από την πανδημία.