Κόσμος

Κανίβαλος σκότωσε τη σύντροφό του και έφαγε τα πόδια της (εικόνες)

Κατά την έφοδο των αστυνομικών στο σπίτι του, ο δολοφόνος βρέθηκε να τηγανίζει τα τεμαχισμένα άκρα του θύματος.

Φρίκη έχει προκαλέσει η υπόθεση κανιβαλισμού που αποκαλύφθηκε στην Ουκρανία. Ένας 41χρονος άνδρας σκότωσε την σύντροφό του και συνελήφθη από αστυνομικούς την ώρα που ετοιμαζόταν να φάει τα τεμαχισμένα κάτω άκρα της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail, επικαλούμενη την ουκρανική αστυνομία, ο κανίβαλος σκότωσε την 50χρονη σύντροφό του στις 13 Απριλίου. Χρησιμοποίησε ένα κουζινομάχαιρο για να της κόψει τον λαιμό.

Στη συνέχεια έκοψε τα πόδια της και το υπόλοιπο σώμα το έβαλε σε ένα σάκο, τον οποίο πέταξε στις όχθες ενός ποταμού, σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι του.

Ένας περαστικός, που είχε πάει για ψάρεμα με τα παιδιά του, έκανε τη φρικιαστική ανακάλυψη. Ειδοποίησε την Αστυνομία και κατά την έρευνα που ακολούθησε, περίοικοι αναγνώρισαν το θύμα και υπέδειξαν το σπίτι του συντρόφου της.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι του, τον βρήκαν να τηγανίζει κομμάτια από τα τεμαχισμένα πόδια του θύματος. Ομολόγησε στους αστυνομικούς πως είχε μαγειρέψει νωρίτερα και άλλα, τα οποία είχε φάει επειδή πεινούσε.

Ο κανίβαλος αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον της Δικαιοσύνης, προκειμένου να λογοδοτήσει για το αποτρόπαιο έγκλημα.