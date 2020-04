Κοινωνία

Δήμαρχος Ερμιονίδας στον ΑΝΤ1: Απομονωμένη από τον αστικό ιστό η δομή στο Κρανίδι (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Γεωργακόπουλος στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για το κρούσμα κορονοϊού που βεβαιώθηκε μεταξύ μεταναστών στη δομή του Κρανιδίου.