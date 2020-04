Κόσμος

Κορονοϊός: Περιορισμός των κρουσμάτων, αλλά αύξηση του αριθμού των νεκρών στην Ιταλία

Λιγότερες οι εισαγωγές ασθενών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για 17η ημέρα.

454 ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων από COVID-19 στην γειτονική μας χώρα σε 24.114.

Στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 2.256 νέα κρούσματα, ενώ ο συνολικός αριθμός τους είναι 181.228. Παράλληλα, 48.877 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

2.573 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 24.114 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 80.758 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 66.971 και οι νεκροί 12.376. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 22.867, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 3.079. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 16.127, με 1.112 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού μειώνεται πολύ σημαντικά (791 λιγότερα κρούσματα), αλλά το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν την ζωή τους 21 περισσότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για δέκατη έβδομη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία . Οι θεραπευμένοι είναι 311 λιγότεροι από το περασμένο εικοσιτετράωρο.

Ενδεικτικό θεωρείται, πάντως, ότι για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου του Μπέργκαμο η μεταφορά νέων ασθενών έχει μειωθεί κατά περισσότερο από ένα τρίτο. Για να σταματήσουν οι μεταδόσεις, όμως, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, θα χρειαστούν τουλάχιστον 40 ημέρες ακόμη.