Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Χαλάρωση μέτρων δε σημαίνει το τέλος της πανδημίας

Θα απαιτηθούν διαρκείς προσπάθειες από τις Κυβερνήσεις και τους πολίτες, προειδοποιεί.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, τόνισε ότι η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων δε σημαίνει το τέλος της πανδημίας και ότι θα απαιτηθούν «διαρκείς προσπάθειες» από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες.

Η επιβολή μέτρων lockdown μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση της πίεσης της πανδημίας σε μία χώρα, αλλά τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορούν μόνα τους να την αντιμετωπίσουν. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν την δυνατότητα «να εντοπίζουν, να πραγματοποιούν τεστ, να απομονώνουν και να περιθάλπουν κάθε κρούσμα και να ιχνηλατούν κάθε επαφή», δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο επικεφαλής του Π.Ο.Υ.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε επίσης ότι περί τα 600 νοσοκομεία στον κόσμο θα είναι έτοιμα να δεχθούν ασθενείς για κλινικές δοκιμές φαρμάκων υπό την αιγίδα του Π.Ο.Υ. και ότι ο Οργανισμός θα αποστείλει 180 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες αυτόν και τον επόμενο μήνα σε χώρες.