Κόσμος

Κορονοϊός: Αυστηρότερα μέτρα ανακοινώθηκαν στην Τουρκία

Κατά την ανακοίνωση των μέτρων, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εξελίξεις τη Συρία και τη Λιβύη.

Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά από σύσκεψη με το υπουργικό συμβούλιο, ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται 4ήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας στις 31 πόλεις και νομούς που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων. Η απαγόρευση θα αρχίσει από τα μεσάνυχτα της 22ας Απριλίου και θα λήξει τα μεσάνυχτα της 26ης Απριλίου. Σημειώνεται ότι η 23η Απριλίου είναι εθνική εορτή για την Τουρκία και συνήθως πραγματοποιούνταν παρελάσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Ερντογάν επεσήμανε ότι η κρίση του κορονοϊού δεν έχει αποσπάσει την προσοχή της Τουρκίας από τα σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Για αρκετό διάστημα πλέον το κύριο θέμα στις συσκέψεις μας είναι το έργο που έχουμε επιτελέσει σχετικά με τον αγώνα κατά του κορονοϊού. Σήμερα κάναμε επίσης αξιολόγηση σημαντικών θεμάτων εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σχετικά με τη Συρία και τη Λιβύη» είπε. «Βλέπουμε την επιθετικότητα του συριακού καθεστώτος στην Ιντλίμπ, που μετέτρεψε την πανδημία κορονοϊού σε ευκαιρία», είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν, ενώ αναφέρθηκε και στη Μεσόγειο λέγοντας ότι «θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να χαλάμε όλα τα παιχνίδια που παίζονται στη Μεσόγειο».