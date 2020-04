Κόσμος

Κορονοϊός: 84χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από COVID-19

Εννέα ημέρες μετά την τελευταία της βάρδια σε νοσοκομείο. Ραγίζει καρδιές το “αντίο” από τον εγγονό της.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία – και όχι μόνο – η είδηση πως μία 84χρονη, που εξακολουθούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως νοσηλεύτρια στη “μάχη” ενάντια στην πανδημία κορονοϊού, άφησε την τελευταία της πνοή “χτυπημένη” από τον COVID-19.

Η Μάργκαρετ Τάπλεϊ πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νοσοκομείο του Σουίντον. Παρά την προχωρημένη ηλικία της, εξακολουθούσε να κάνει νυχτερινές βάρδιες σε νοσοκομείο του Όξφορντσαϊρ. Η τελευταία της βάρδια ήταν στις 10 Απριλίου…

Βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε.

Στα ρεπορτάζ των βρετανικών δικτύων έγινε λόγος για μία ηρωίδα, στο πρόσωπο της οποίας αποτυπώνονταν οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των μελών του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) να σώσουν ανθρώπινες ζωές από αυτόν τον φονικό ιό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο εγγονός της Μάργκαρετ Τάπλεϊ, νοσηλευτής και ο ίδιος, την αποχαιρέτησε με μία σπαρακτική ανάρτηση. «Αυτή η αφοσιωμένη, καλόκαρδη μαχήτρια ήταν η γιαγιά μου και είμαι τόσο υπερήφανος για εκείνη», έγραψε ο Τομ Γουντ, συμπληρώνοντας πως «ήταν πηγή έμπνευσης για εμένα και ο σπουδαιότερος λόγος που είμαι νοσηλευτής σήμερα. Ήταν υπερήφανη για τη δουλειά της, αλλά και τόσο ταπεινή».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο θάνατος της 84χρονης νοσηλεύτριας από τον κορονοϊό, άνοιξε συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον τα νοσοκομεία της Βρετανίας θα πρέπει να επιτρέπουν σε άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες “ευπαθείς ομάδες” να εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.