ΠΟΥ: οι ΗΠΑ τα ήξεραν όλα για τον κορονοϊό

Η απάντηση των υπευθύνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά την διακοπή χρηματοδότησης και τα "πυρά" από τον Τραμπ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε την διαβεβαίωση ότι «δεν απέκρυψε τίποτε από τις ΗΠΑ» σχετικά με την Covid-19, που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων των 165.000 ανθρώπων στον κόσμο από την εμφάνισή της τον Δεκέμβριο στην Κίνα.

«Τίποτε δεν αποκρύφτηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η Ουάσινγκτον διέκοψε την χρηματοδότηση του διεθνούς οργανισμού κατηγορώντας τον για εγγύτητα με την Κίνα και κακή διαχείριση της πανδημίας. Η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί τον ΠΟΥ ότι καθυστέρησε να σημάνει συναγερμό για να μην ενοχλήσει το Πεκίνο.

«Σημάναμε συναγερμό από την πρώτη ημέρα», διαβεβαίωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δίνοντας την διαβεβαίωση ότι «δεν υπάρχει μυστικό» στους κόλπους της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Οι αμερικανοί επιστήμονες αποτελούν σημαντικό μέρος του ΠΟΥ στον αγώνα κατά της Covid-19 από στην έναρξη της επιδημίας και τίποτε δεν έχει αποκρυφτεί από οποιοδήποτε κράτος μέλος, δήλωσαν από την πλευρά τους στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Περί τα 15 στελέχη του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνεργάζονται επισήμως με τον ΠΟΥ από τον Ιανουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη ημέρα, τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι οι διαιρέσεις μεταξύ ανθρώπων και πολιτικών κομμάτων «τροφοδοτούν» την πανδημία, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.

Ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού δήλωσε επίσης ότι περί τα 600 νοσοκομεία στον κόσμο θα είναι έτοιμα να δεχθούν ασθενείς για κλινικές δοκιμές φαρμάκων υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, ότι ο οργανισμός θα αποστείλει 180 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες αυτόν και τον επόμενο μήνα σε χώρες ανά τον κόσμο, ενώ έχει παραγγείλει 30 εκατομμύρια διαγνωστικά τεστ για τους επόμενους 4 μήνες.

Ο δρ Τέντρος δήλωσε επίσης ότι η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων δε σημαίνει το τέλος της επιδημίας και ότι θα απαιτηθoύν «διαρκείς προσπάθειες» από τις κυβερνήσεις και τους πολίτες.

Η επιβολή μέτρων lockdown μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση της πίεσης της επιδημίας επί μίας χώρας, αλλά τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορούν μόνα τους να αντιμετωπίσουν την επιδημία. Οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν την δυνατότητα «να εντοπίζουν, να πραγματοποιούν τεστ, να απομονώνουν και να περιθάλπουν κάθε κρούσμα και να ιχνηλατούν κάθε επαφή», δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο επικεφαλής του ΠΟΥ.