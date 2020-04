Αθλητικά

ΠΑΟΚ: ένταση με οπαδούς και αστυνομικούς στην Τούμπα (εικόνες)

Παρέμβαση των αστυνομικών για να διαλύσουν το πλήθος που πήγε για να τιμήσει τα γενέθλια του δικέφαλου.

Ένταση μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και της Αστυνομίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Οπαδοί του «Δικεφάλου» είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο με αφορμή τη συμπλήρωση 94 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Άνδρες της ΕΛΑΣ έκαναν συστάσεις στους οπαδούς να αποχωρήσουν από το σημείο, ωστόσο εκείνοι δεν υπάκουσαν και παρέμειναν συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της Τούμπας φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα τους.

Λίγο αργότερα, δυνάμεις των ΜΑΤ επιχείρησαν να διαλύσουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και ακολούθησε ένταση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

